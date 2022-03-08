شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: حظر النفط الروسي وأسعار النفط سترتفع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، حظر النفط الروسي بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء: “نريد تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودعمها بوجه الطغيان”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستبذل كل الجهود لعدم تأثر الأمريكيين بالعقوبات على روسيا.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء: “قلت منذ البداية بأن المواطن الأميركي سيدفع ثمنا للعقوبات على روسيا”.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ندعو شركات النفط لعدم الانخراط في زيادة أسعار المحروقات

يذكر أن خام برنت سجل أكثر من 132 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي.

وسجل خام برنت 132,56 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.