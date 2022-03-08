شكرا لقرائتكم خبر عن «قديروف» يسخر من عقوبات اليابان ضده بكلمات «استفزازية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في أول تعليق له على العقوبات التي أعلنتها اليابان ضده، سخر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، من هذه العقوبات بكلمات اعتبرها البعض “استفزازية”.

ونشر قديروف منشورا على “تلغرام”، جاء فيه: “لقد فرضت اليابان عقوبات على المواطنين الروس، ومن بينهم أنا. لقد بدأت للتو أفهم السياسة الرخيصة للدول وأتباعها الأوروبيين، الذين، من أجل إظهار نشاط قوي، وفرض عقوبات وتجميد حساباتي المصرفية غير الموجودة . لكن اليابان؟ دولة ذات تقاليد عمرها قرون من الأخلاق والسلوك النبيل، بوشيدو، التي كانت دائما بعيدة عن العالم بأسره، سقطت فجأة تحت أوروبا”.

وقال مازحا :” إنه بالإضافة إلى منعه من ممارسة الأنشطة المالية، فقد منع الآن من مشاهدة الرسوم المتحركة والاستمتاع بأزهار الكرز”.

وأضاف قائلا: “سألتحق بصفوف النينجا وأقوم بذلك سرا. أوه، والنينجا الآن مستحيل”.

كما أعلن قديروف عن إجراءات انتقامية “يجب على القيادة اليابانية ألا تطأ قدمها التراب الشيشاني، باستثناء مكانين – مستشفيات للأمراض العقلية في قريتي براغوني وساماشكي”.

مضيفا “سيتم الاستيلاء على جميع ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية وسيتم بيعها، وسيتم توجيه الأموال إلى صندوق تنمية جزر الكوريل. لكن بجدية، كما تعلم، لا يهمني أي عقوبات من أي بلد. إنني أخشى شيئًا واحدًا فقط .هو أن أفسد علاقتي مع الله! “.