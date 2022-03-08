الاتحاد الأوروبي يستهدف فرض عقوبات على عشرات الأثرياء والمشرعين في روسيا

بروكسل: قال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين إن الاتحاد الأوروبي يجهز اقتراحاً بمجموعة جديدة من العقوبات التي ستستهدف 14 شخصاً بينهم عدد من الأثرياء الروس وأفراد عائلاتهم، لكنها لن تصل إلى حد فرض عقوبات على الموانئ الروسية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الدبلوماسيين القول إن الجولة الجديدة من العقوبات ستشمل أيضاً هيئة روسية واحدة على الأقل وأكثر من 100 عضو في مجلسي النواب والاتحادي الروسي (البرلمان) الذين صوتوا لصالح قرار غزو روسيا لأوكرانيا.

وكان المجلس الاتحادي الروسي قد وافق في الأسبوع الماضي على قانون يجرم نشر ما تعتبره روسيا تقارير مزيفة" عن الغزو.

كما تتضمن الجولة الجديدة من العقوبات الأوروبية استبعاد ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام المدفوعات الدولي سويفت، على غرار ما حدث مع عدد من البنوك الروسية في الأسبوع الماضي.