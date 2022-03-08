الكشف عن عدد العراقيين الذين يعانون من 'قلة الغذاء'

بغداد - ياسين صفوان - كشف مركز اقتصادي متخصص، الثلاثاء، عن وجود قرابة مليونين عراقي يعانون من "قلة الغذاء".

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلوفي بيان، إن "هناك قرابة 2 مليون عراقي يعانون من قلة استهلاك الغذاء في العراق وذلك بحسب اخر احصائية رسمية صادرة عن ممثل برنامج العالمية WFP في العراق وبحسب تقديرات نظام متابعة الجوع الخاص بالبرنامج".

وأضاف أن "نسبة 2 مليون قابلة للزيادة للضعف في ضل الازمة الغذائية الحالية في العالم والعراق"، مشيراً الى أن "البلاد تعاني من نقص المواد الغذائية بسبب عدم تخصيص المبالغ المالية الكافية لتجهيز مواد ومفردات البطاقة التموينية وبسبب فوضى الاسواق العراقية".