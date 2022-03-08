شكرا لقرائتكم خبر «نبض السعودية» يجري 21 عملية جراحة قلب لأطفال اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس إجراء 21 عملية قلب مفتوح و52 قسطرة علاجية للأطفال، و25 أشعة تشخيصية للقلب (الأيكو)، في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، ضمن المشروع الطبي التطوعي التاسع «نبض السعودية» لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال. ووزع المركز مواد إيوائية شملت المراتب الاسفنجية وأدوات الطبخ وفرش النوم والبطانيات والناموسيات وأوعية الماء ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية للنازحين في محافظة الضالع، استفاد منها 1368 فردا، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وثمن وكيل محافظة الضالع لشؤون المنظمات الدولية أكرم قاسم، الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة.

