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«نبض السعودية» يجري 21 عملية جراحة قلب لأطفال اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس إجراء 21 عملية قلب مفتوح و52 قسطرة علاجية للأطفال، و25 أشعة تشخيصية للقلب (الأيكو)، في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، ضمن المشروع الطبي التطوعي التاسع «نبض السعودية» لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال. ووزع المركز مواد إيوائية شملت المراتب الاسفنجية وأدوات الطبخ وفرش النوم والبطانيات والناموسيات وأوعية الماء ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية للنازحين في محافظة الضالع، استفاد منها 1368 فردا، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وثمن وكيل محافظة الضالع لشؤون المنظمات الدولية أكرم قاسم، الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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