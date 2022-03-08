«نبض السعودية» يجري 21 عملية جراحة قلب لأطفال اليمن

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وثمن وكيل محافظة الضالع لشؤون المنظمات الدولية أكرم قاسم، الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة.
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