شكرا لقرائتكم خبر فلسطين تتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ وزراء الخارجية العرب دورتهم الجديدة اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة لبنان. ويبحث الوزراء في اجتماعهم عددا من البنود الدائمة تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والأمن القومي العربي والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان. وكان المندوبون الدائمون للدول العربية اختتموا أعمالهم أمس الأول للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية وإعداد مشاريع القرارات التي سيعتمدها الوزراء. ولا يتضمن جدول الأعمال أي إشارة إلى الأزمة الأوكرانية وإنما سيتم بحث العلاقات العربية مع روسيا وهو بند دائم علي جدول الأعمال.

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.