أطباء بلا حدود: الوضع يتدهور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» أن الحرب في أوكرانيا تزيد من صعوبة مساعدة الجرحى.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة الإغاثية، كريستيان كاتسر، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني «زد دي إف» «إن رعاية المستشفيات لم تعد مضمونة كما كانت قبل بدء القتال، مشيرا إلى أنه في أوديسا على سبيل المثال انهارت إمدادات الغذاء»، وقال «أيضا لم يعد من الممكن ببساطة طلب أدوية مهمة».

تجدر الإشارة إلى أن «أطباء بلا حدود» لديها عدة فرق في أوكرانيا، من بينها فرق في العاصمة كييف وماريوبول وأوديسا.