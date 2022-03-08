أطباء بلا حدود: الوضع يتدهور

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وقال المدير التنفيذي للمنظمة الإغاثية، كريستيان كاتسر، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني «زد دي إف» «إن رعاية المستشفيات لم تعد مضمونة كما كانت قبل بدء القتال، مشيرا إلى أنه في أوديسا على سبيل المثال انهارت إمدادات الغذاء»، وقال «أيضا لم يعد من الممكن ببساطة طلب أدوية مهمة».
تجدر الإشارة إلى أن «أطباء بلا حدود» لديها عدة فرق في أوكرانيا، من بينها فرق في العاصمة كييف وماريوبول وأوديسا.
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