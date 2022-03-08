شكرا لقرائتكم خبر بوتين: لا مجندين من الخدمة الإلزامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة مجندين من الخدمة الإلزامية ولا قوات الاحتياط في المعارك الدائرة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، «إن العسكريين المحترفين فقط هم من يشاركون في الهجوم».

وأضاف بوتين «إنه يتفهم مخاوف أمهات وزوجات وأقارب الجنود المنتشرين في أوكرانيا».

وقال «يمكنكم أن تفتخروا بهم، كما تفخر بهم الدولة بأكملها».