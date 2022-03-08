بوتين: لا مجندين من الخدمة الإلزامية

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وقال الرئيس الروسي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، «إن العسكريين المحترفين فقط هم من يشاركون في الهجوم».
وأضاف بوتين «إنه يتفهم مخاوف أمهات وزوجات وأقارب الجنود المنتشرين في أوكرانيا».
وقال «يمكنكم أن تفتخروا بهم، كما تفخر بهم الدولة بأكملها».
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