شكرا لقرائتكم خبر دعوة عالمية لحماية النساء والفتيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وكالات إغاثة «إن هناك حاجة ماسة لحماية النساء والفتيات اللواتي يعانين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا». وغالبية الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا والبالغ عددهم 1.7 مليون شخص هم من النساء والأطفال، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وذكرت لجنة الطوارئ المعنية بالكوارث أن النزاعات والأزمات والنزوح تعرض النساء والفتيات لخطر متزايد من العنف الجنسي والجسدي وسوء المعاملة. وقالت سوزي ماديجان، كبيرة مستشاري الشؤون الإنسانية «إن الصراع في أوكرانيا وما ينتج عنه من نزوح يمزق العائلات، ويترك النساء والأطفال الذين يحاولون العثور على الأمان معرضين للخطر».

كانت هذه تفاصيل خبر دعوة عالمية لحماية النساء والفتيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.