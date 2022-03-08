مليونا شخص هربوا من الجحيم في أوكرانيا

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وقالت متحدثة باسم المفوضية إن معظم الفارين توجهوا إلى بولندا، وكذلك إلى المجر ورومانيا ومولدوفا وسلوفاكيا.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة، فإن من بين الفارين نحو 100 ألف شخص من دول أخرى، وكان عدد سكان أوكرانيا قبل بدء الحرب يتجاوز 44 مليونا.
ويأتي هذا بينما تحاول منظمة الصحة العالمية تزويد المستشفيات باحتياجاتها، وخاصة في شرق البلاد.
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