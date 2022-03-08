شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتدريس مادة ريادة الأعمال وصناعة التمويل بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، إن جامعة كفر الشيخ تشهد تطور كبير، وكذلك الجامعات التكنولوجيا التي تعد آلية وطريقة لربط سوق العمل بالتعليم.

وأكدت أبو السعد، خلال كلمتها اليوم باجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، أن دعم المشروعات الصغيرة يبدأ من الجامعات، مقترحه تدريس مادة لريادة الاعمال في كافة الجامعات، على أن تكون مثل مادة التربية القومية وذلك لدعم المشروعات الصغيرة.

وتابعت أبو السعد:" ويكون هناك منهج تعليمي للجامعات المصرية لتنمية مهارات رجال الأعمال، خاصة وأن هذا الأمر يتم في الخارج فى عدد من الدول، بالإضافة لمقترح خاص بصناعة التمويل، خاصة وأنها صناعة يعمل بها 50 ألف شاب نريد أن يتضاعف هذا العدد ليشمل 10% من الشباب المصري لأنه سوق واعد.

و في ذات السياق طلب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إعداد تقرير ومقترح بهذا التصور لعرضه في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات.

ومن جانبها قالت النائبة منى عبد الله، عضو اللجنة، إن الجامعة التكنولوجية ببنى سويف ساهمت بقوة في تغيير رؤية وفكر وثقافة الشباب بصورة كبيرة وأصبح لديهم فكر مختلف ويمتلكون مهارات وقدرات كبيرة.

وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى قائلا:" كنا حريصين أن يكون 80% من طلاب الجامعات التكنولوجية من التعليم الفنى وبالفعل اكتسبوا مهارات كبيرة".