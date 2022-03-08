شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تطالب بالبت فى تنفيذ محطة صرف صحى بمركز إدكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعقيد الإجراءات يتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين، مستنكرا تأخر هذا المشروع طوال هذه المدة بسبب البطء في الإجراءات، مشددا على ضرورة الإسراع فى تنفيذ محطة صرف صحي المعدية التابعة لمركز إدكو بعد التوافق بين كافة الجهات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن تعطل محطة صرف صحي المعدية التابعة لمركز إدكو - محافظة البحيرة، بسبب عدم موافقة هيئة الثروة السمكية على مد خط السيب.

واستعرض النائب مقدم طلب الإحاطة قائلا: "أن هذا المشروع مر عليه حوالي 17 سنة، حيث إنه كان المفترض أن يتم البدء منذ عام 2005، مشيرا إلى أن التضارب بين كل جهة وأخرى، هو السبب في تعطيل الانتهاء من محطة الصرف التي يحتاج إليها المواطنين بشكل ضرورى.

وتم التوافق في حضور هيئة الثروة السمكية، وممثلي وزارة الموارد المائية والري والبيئة على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بخط السيب الخاص بمحطة المعالجة ليكون الصب في البحيرة، ومن المقرر أن تتم الموافقة النهائية على محطة صرف صحي المعدية التابعة لمركز إدكو - محافظة البحيرة، بعد أخذ ثلاث عينات من بداية العمل التجريبي.