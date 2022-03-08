شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية للنواب: الدولة تدعم اقتصاد المعرفة ونُعد الخريجين لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، إن الدولة تدعم اقتصاد المعرفة في ظل للجمهورية الجديدة.

وأضاف قنصوة، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، أن اقتصاد المعرفة أصبح ضرورة لدعم الشباب.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن المقررات الدراسية بجامعة الإسكندرية بها مادة لريادة الاعمال، متابعا:" نريد أن يكتسب الخريج مجموعة مهارات تعده لسوق العمل وفي الجامعة لدينا مركز لتنمية المهارات، واشتغلنا العام على 10 آلاف طالب حتى نكتشف رواد الأعمال بهم ونستهدف كافة المنظومة بالجامعة".

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، أن الهدف تأسيس شركات داخل الجامعات وفقا للقانون وتكون وحدات منتجة تخدم البحث العلمي، وأن مركز البحث العلمي مكون مهم وداعم للاقتصاد المصرى".