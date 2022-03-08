شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا للنواب: القدرات وتنمية المهارات شروط الحصول على وظائف مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إن رؤساء الجامعات مهتمين برعاية المبتكرين، وأن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد على أهمية ريادة الأعمال وتطوير المهارات.

وشدد ذكى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، على ضرورة تنمية القدرات والمهارات للحصول على وظائف فى المستقبل، خاصة بعدما أشار التقرير إلى أنه فى مجال التعافى والتحول فى رأس المال البشري، يدعو التقرير إلى الاستثمارات الاستباقية في توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق برامج إعادة تشكيل وتنمية المهارات، وشبكات الأمان، للمساعدة في دفع عجلة التعافي.

وتابع ذكى:" المهارات تلعب دور كبير جدا، ويجب الاهتمام بها بصورة كبيرة ، وفى هذا الإطار التعليم العالى وقعت اتفاقيات وهناك مراكز تكنولوجية لتعليم المهارات وتقدم مهارات للقادرين باختلاف، والجامعة لديها مركزين على مستوى متطور ومركز للإبداع الرقمى لضمان تحقيق الهدف الخاص بريادة الأعمال وتنمية المهارات، كمل نسعى لوضع برنامج من خلال تصور كامل لتأهيل الشباب لسوق العمل".