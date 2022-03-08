شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وحدة الدراسات العربية بالأهرام: القاهرة والرياض رمانة الميزان بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، للمملكة العربية السعودية ولقاء الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودلالتها في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به العالم.

وقال عز العرب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، إن دلالات اللقاء تتمثل في التركيز على التوقيت؛ فالأزمة الروسية الأوكرانية تمثل الشغل الشاغل للعالم؛ وتأثيرات هذه الأزمة تطول بلدان كبيرة ومنها المنطقة العربية.

وتابع محمد عز العرب، أنه من المهم أن يكون هناك تباحث بشكل كبير بين القاهرة والرياض بشأن تأثيرات هذه الأزمة؛ لأنهما رمانة الميزان في الشرق الأوسط، مردفا: "من مصلحة مصر تأمين إمداداتها من النفط بالتعاون مع الشركاء"، لافتًا إلى أن آراء الدول العربية يتم التعبير عنه في مجالس إقليمية مثل الجامعة العربية.

وأوضح أن هناك ملفات مختلفة يناقشها مسؤولو البلدين، سواء فيما يتعلق بالتأكيد على مواقف البلدين في مكافحة الإرهاب "الرؤية السعودية والمصرية متطابقة في هذا الملف ومنها ملف الإخوان"، لافتًا إلى أن السعودية في 2015 كانت ترى أن الإخوان خطرًا يمكن احتوائه وأصبحت الرؤية السعودية بالكربون متطابقة مع الرؤية المصرية حاليًا بأن الإخوان خطر لا يمكن احتوائه.

وأشار إلى أن مصر تتعامل مع ملف الكهرباء بأنها جزء من الدبلوماسية المصرية مع أشقائها، لافتًا إلى أن هذا الأمر يمكن التعاون من خلاله مع ليبيا والسودان والسعودية والعراق والأردن، ومن الممكن أن يكون لهذا الملف جانب من المشاورات المصرية السعودية، بالإضافة لمناقشة زيادة الاستثمارات بين البلدين.