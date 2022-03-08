شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى للنواب: الجامعات التكنولوجية نموذج لربط التعليم بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى إن الوزارة على استعداد لأى أفكار جديدة يمكن تطبيقها لتنمية فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الشباب.

وتابع الوزير، خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، لدينا محاولات عديدة بها نجاحات وإخفاقات:" هناك جهود تتم بشأن ربط الدراسة بسوق العمل، مستشهدا بما يتم في الجامعات التكنولوجية، من دور لربط التعليم باحتياجات سوق العمل".

وأكد وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، أن المجلس الأعلى للجامعات، تبنى الأفكار الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات لتأهيل الشباب والطلاب داخل الجامعات وتنمية مهاراتم، مشيرا الى ضرورة التنسيق مع جميع الجهات للتركيز على فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب في البحث عن فرص عمل لهم وكذلك تخفيف العبء على الدولة فيما يتعلق بتعيين الخريجين.

واستكمل الوزير:" العام الدراسى الجديد سيشهد افتتاح ستة جامعات تكنولوجية جديدة، منتشرة في مختلف المحافظات، كما أن البرامج المقدمة فيها مرتبطة بسوق العمل، مضيفا، أن الدراسة العملية بالجامعات التكنولوجية تمثل 50% من برنامج الدراسة، بالإضافة إلى نسبة 50% نظرى.

وتابع وزير التعليم العالى،" لدينا طلبة حاليا هيتخطفوا في قطاع البترول، وعندنا كذلك في قطاع التكنولوجيا و مصنع الأطراف الصناعية، كل هذه التخصصات مطلوبة حاليا في سوق العمل ووظائفهم مطلوبة ".