رئيس هيئة التأمين الصحى للنواب: 70 ٪ من الشعب المصرى مؤمن عليهم

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه لا يوجد سقف لعلاج أي مواطن مصري، مشيرا إلي أن ما يزيد 69 مليون موطن مؤمن عليهم أى ما يزيد عن 70% من أبناء الشعب المصرى.

واضاف خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019" أنه تم إدخال ما يزيد عن 15 مليون تحت مظلة التأمين الصحي.

وأكد أن هناك مقترح لضم شباب الجامعات تحت مظلة التأمين، مؤكدين أنه يتم علاج المواطن تحت مظلة التأمين بشكل شامل سواء علاج أو تدخلات جراحية.