شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الطيران المصرى يلتقى ممثلى الإياتا بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والكابتن ايهاب محي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية مع مسؤولي المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي(الاياتا ) بالعاصمة الأردنية عمان.

وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بشئون الطيران.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد حاليا بالعاصمة الاردنية حيث ناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك في مجالات السلامة الجوية و الدعم الفني و رفعالمستوي التقني للعاملين بمجال الملاحة و المراقبة الجوية بمصر وفق أحدث تطبيقات الأقمار الصناعية ، كما تناول الاجتماع أيضاً التنسيق في مجال المسارات الجويةالمباشرة وتعديلها لتحقيق أعلي كفاءة علي المستوي الاقتصادي وتوفير الوقت ورفعمستويات الأمان.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق علي عقد لقاء لاحق بالقاهرة خلال الشهر القادم لمناقشة سبل الاستفادة من الرأي الاستشاري للاياتا والذي يعد حلقة وصل تجارية تجمع الخطوط الجوية العالمية و يمثل ٨٣% من إجمالي حركة الملاحة الجوية بما يعود بالنفع لتطويرالمجال الجوي المصري.