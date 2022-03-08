شكرا لقرائتكم خبر عن اعلام النواب توافق على مشروع قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإعلام بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، والذى تناقشه لجنة الإعلام بمجلس النواب، وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر.

وقد صوتت لجنة الإعلام خلال اجتماعها المنعقد الان على إلغاء الضبطية القضائية من مشروع القانون.

وجاء نص المادة التي رفضتها اللجنة بالإجماع ينص على التالي:مادة (62 مكرر أ ): يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.