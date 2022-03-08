"الناتو": لا نسعى للصراع مع روسيا ومسؤوليتنا الحفاظ على أمن مليار مواطن بالحلف

محمد اسماعيل - القاهرة - لاتفيا - (أ ش أ)

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج مجددا أن الناتو حلف دفاعي، لا يسعى للصراع مع روسيا؛ مشددا على أن مسؤولية الحلف المطلقة هي الحفاظ على أمن مليار مواطن.

وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة لاتفيا وكندا وإسبانيا في قاعدة "أدازي" العسكرية بلاتفيا اليوم الثلاثاء "هذا يعني أنه يجب أن نفعل كل ما هو ممكن لمنع الصراع من الانتشار لما وراء أوكرانيا."

وأكد الأمين العام أن تواجد الحلف في لاتفيا يعطي رسالة لا لبس فيها بالوحدة، واصفا الالتزام بالمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي بأنه التزام "مطلق" .. مشددا على أن الحلف سيفعل كل ما يتطلبه الأمر لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم.

وأضاف ستولتنبرج "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخف بشدة بأوكرانيا واستهان بقوة ووحدة حلف شمال الأطلسي وأصدقاء وشركاء الناتو حول العالم".

وتابع "لقد فرضنا تكاليف غير مسبوقة على روسيا وعززنا من دعمنا لأوكرانيا لمساعدتها في إعلاء حقها في الدفاع عن نفسها، وطبقنا تعزيزات تاريخية على الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي مع الآف الجنود الإضافيين، لتعزيز الجهة الشرقية لتحالفنا، من بينها هنا في لاتفيا."

ورحب أمين عام الناتو بقيام بعض الحلفاء مثل كندا وإسبانيا والولايات المتحدة بنشر مئات الجنود الإضافيين للتواجد متعدد الجنسيات للحلف في قاعدة "أدازي" العسكرية بلاتفيا.