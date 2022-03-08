سقط عليهم سور مصنع.. محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا "طاروط"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أدى محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا قرية طاروط في مركز الزقازيق، والذين لقوا مصرعهم أثناء عملهم إثر انهيار سور شركة تحت الإنشاء في مدينة العاشر من رمضان عليهم.

قدم المحافظ واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفين، معربًا عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم. بينما قدم أهالي الضحايا الشكر إلى المحافظ لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم بقريتهم طاروط في مصابهم الأليم.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.