حركة "طالبان" تهنأ النساء باليوم العالمي للمرأة

اسماعيل عبد الحي - هنأت الحكومة الأفغانية، بقيادة حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، النساء باليوم العالمي للمرأة.

جاء في بيان وزارة الخارجية الأفغانية "الثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، ليكون ميمونًا لجميع النساء".

كما أشارت إلى أن الأعمال القتالية في أفغانستان أثرت "بشكل ضار" على حياة النساء في البلاد. والآن تأمل حكومة طالبان في توفير ظروف معيشية "لائقة ومواتية" للنساء.

في أوائل أوت، صعدت "طالبان" هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أوت، وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب. في الأسبوعين الأخيرين من شهر أوت، كان هناك إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا معهم من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي. في ليلة 31 أوت، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. في أوائل سبتمبر، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، والتي كان يرأسها محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.

سبوتنيك