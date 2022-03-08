بايدن: حظر واردات النفط والغاز الروسية تقرر بتنسيق وثيق مع الحلفاء

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين" مضيفًا أن قرار الحظر اتُخذ "بتنسيق وثيق" مع الحلفاء.
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