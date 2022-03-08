بايدن: حظر واردات النفط والغاز الروسية تقرر بتنسيق وثيق مع الحلفاء

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين" مضيفًا أن قرار الحظر اتُخذ "بتنسيق وثيق" مع الحلفاء.