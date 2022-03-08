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ولي العهد يصطحب الرئيس المصري في جولة بحي الطريف التاريخي

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اصطحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، حيث تجول الرئيس المصري بصحبة سمو ولي العهد في حي الطريف مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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