بريطانيا تعلن حظرا شاملا لواردات النفط الروسية

أعلنت بريطانيا حظرا شاملا لواردات النفط الروسية وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، فيما تخطط بريطانيا للتخلص تدريجيا من الواردات الروسية في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم.

وذكرت وسائل الإعلام أن الاتحاد الأوروبي سيخفض وارداته من الغاز الروسي بنحو 80 %.