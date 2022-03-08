أسعار البنزين في أمريكا تسجل رقما هو الأعلى في التاريخ

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم إن متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة سجل رقما قياسيا تاريخيا بوصوله إلى 4.17 دولارات للجالون (15.6 ريالا سعوديا) وهو أعلى مستوى في التاريخ محطما الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 (15.4 ريالا سعوديا) والذي تم تسجيل إبان الأزمة المالية في أمريكا عام 2008.

يأتي ذلك في أعقاب الأنباء التي تؤكد أن الرئيس الأمريكي سيعلن حظرا لواردات النفط الروسي وذلك كعقوبة على حربها ضد أوكرانيا.