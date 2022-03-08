ولي العهد والرئيس المصري يبحثان العلاقات الثنائية

ورحب ولي العهد في بداية الاجتماع، برئيس مصر في بلده الثاني المملكة فيما عبر عن الشكر لولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق .
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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