خادم الحرمين يستقبل الرئيس المصري

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس المصري والوفد المرافق له، فيما عبر الرئيس المصري عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين. وقد أجريت لرئيس مصر، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين. عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي. وقد أقام خادم الحرمين مأدبة غداء تكريما للرئيس المصري.



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