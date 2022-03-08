تفاصيل مباحثات الرئيس الصيني مع ماكرون وشولتز بشأن أزمة أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الثلاثاء، قمة عبر الفيديو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، وناقش قادة الدول الثلاث الوضع في أوكرانيا وتعاون الصين مع الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الصيني ضرورة مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول.

وبحسب التلفزيون الصيني، شدد الرئيس الصيني على ضرورة تجنب تصعيد الوضع في أوكرانيا وعدم السماح بخروجه عن السيطرة، داعيا ماكرون و شولتز “لدعم مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا والتغلب على الصعوبات لإحلال السلام”.

وأضاف شي أن ”الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق للغاية“ والصين ”حزينة جدًا لتجدد الحرب في القارة الأوروبية“.

ووفقًا للتلفزيون، أكد بينغ “استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا”.

ويعتقد الجانب الصيني أنه من الضروري احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، والالتزام بالمقاصد والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

والاثنين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصداقة بين بكين وموسكو ما زالت قوية جدا رغم الإدانة الدولية للهجوم الروسي على أوكرانيا، فيما عرض مساعدة بكين في التوسط من أجل تحقيق السلام.

وكانت تقارير استخباراتية قد تحدثت أن الصين كانت على علم مسبق بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وطلبت من كبار المسؤولين الروس الانتظار حتى انتهاء أولمبياد بكين قبل بدء الهجمات، فيما نفت السفارة الصينية في واشنطن صحة التقرير، مؤكدة أن “المزاعم المذكورة في هذا التقرير مجرد تكهنات لا أساس لها، تهدف إلى تحويل اللوم وتشويه سمعة الصين”.