حرب أوكرانيا تزعزع سلاسل التوريد في أفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 07:09 مساءً - انعكست تداعيات الحرب الروسية الأوكرانيا على معظم القطاعات الاقتصادية الدولية، فمنذ إطلاق روسيا لعمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، وسلاسل التوريد العالمية في حالة زعزعة واضطرابات متصاعدة.

نظرًا لكون روسيا منتجًا رئيسيًا لسلع أساسية مثل النفط والغاز والألومنيوم والبلاديوم والنيكل والقمح والذرة.

وقد أدت العقوبات ومخاوف السوق بشأن اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وبطبيعة الحال، سيؤدي ذلك إلى ظهور رابحين وخاسرين في جميع أنحاء العالم.

أفريقيا الأكثر تضررًا من تعطل الإمدادات

في القارة السمراء، البلدان الأكثر عرضة للصراع هي تلك التي تستورد حصة كبيرة من القمح الذي تستهلكه، مثل مصر وليبيا. وفي الوقت نفسه، سيشعر مستوردو النفط الأفارقة مثل كينيا أيضًا بحرارة ارتفاع أسعار النفط حيث تتعرض روسيا، إحدى أكبر مصدري النفط الخام في العالم، للعقوبات وتعطيل صادرات الطاقة وحظر محتمل.

من المرجح أن يكون مصدرو السلع، مثل نيجيريا وأنجولا، أكبر الرابحين في الحرب، حيث إن طفرة أسعار السلع الأساسية الناجمة عن قيود العرض والتي بدأت في عام 2021 سوف تطول، كما أفاد بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال ومقره موسكو.

وترجح محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال” والخبيرة الاقتصادية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، إيفون مانجو، أن القارة يمكن أن تتأثر بثلاث طرق.

سيكون التأثير الأول والأكثر وضوحًا من خلال الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الأساسية العالمية، وخاصة النفط والقمح.

ستؤدي العقوبات واضطرابات سلسلة التوريد إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وبالتالي التضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والحبوب للحكومات والمستهلكين.

نظرًا لأن روسيا وأوكرانيا تمثلان حوالي 30% من صادرات القمح العالمية، وأوكرانيا تستحوذ على 15% من صادرات الذرة، فإن تعطل الإمدادات بسبب العقوبات والحرب سيؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح والذرة، والحبوب بشكل عام.

يتم استيراد معظم القمح المستهلك في أفريقيا. لذلك، من المتوقع أن يكون أكبر مستهلكي القمح في أفريقيا هم الأكثر تضررًا، لا سيما إذا كانوا يستوردون معظم ما يستهلكونه.

مصر معرضة بشكل خاص لمزيد من ضغوط أسعار السلع الأساسية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات من كلا البلدين، وفقًا لكبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية، جيسون توفي. وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وتستهلك غانا ونيجيريا وكينيا أيضًا الكثير من القمح، ويتم استيراد الكثير منه، وفقًا لـ”إيفون مانجو”. بينما تميل البلدان التي تستهلك معدلات كبيرة من الذرة، والتي تقع أساسًا في جنوب أفريقيا، إلى زراعة معظم محاصيلها من الذرة، لذلك من المرجح أن يكون التأثير على تضخم الأسعار المرتفعة أقل.

تأثر أرصدة الحساب الجاري

فيما تستعد البلدان المصدرة للنفط، مثل نيجيريا وأنجولا، للاستفادة من فوضى أسعار السلع الأساسية، حيث تستحوذ حساباتها الجارية على مكاسب ارتفاع أسعار النفط، والتي تعد كبيرة بما يكفي لمواجهة الإنتاج الضعيف.

ومنذ أن أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا، تجاوز سعر خام برنت الـ120 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى قفزة سعرية هي الأكبر على الإطلاق منذ عام 2008.

ستؤثر أسعار الطاقة المرتفعة بشدة على الارتفاع الشديد في تكاليف النقل والمرافق، بما في ذلك الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى مثل الكيروسين والبارافين (مادة شمعية صلبة مشتقة من النفط).

لذلك؛ سيشعر مستوردو النفط الأفارقة بأزمة ارتفاع أسعار النفط في حساباتهم الجارية. وبحسب توقعات بنك “رينيسانس كابيتال”، يعد الوقود من السلع التي تستحوذ على النصيب الأكبر الواردات، لذا فإن زيادة الأسعار لها تأثير مادي على فاتورة الاستيراد، والتي يعكسها ضمنيًا الميزان التجاري والحسابات الجارية.

اضطرابات هامشية بالتجارة والاستثمار

على صعيد التجارة، ربما يأتي التأثير هامشيًا، وذلك لكون روسيا مجرد شريك تجاري صغير للقارة. ومع ذلك، فإن عددًا قليلاً من البلدان، مثل أوغندا، سيكون أكثر عرضة للخطر.

تمثل روسيا 2-3% فقط من تجارة أفريقيا مع العالم، وفقًا لبيانات منظمة الأونكتاد، والتي تتكون في الغالب من الصادرات. كما تستحوذ روسيا على 2% من صادرات العالم إلى أفريقيا، و0.5% فقط من الواردات من القارة.

لكن هناك بعض الإحصاءات الفردية الكبيرة مع بعض البلدان الأفريقية. في عام 2020، كانت 8.1% من إجمالي تجارة ملاوي مع روسيا، تليها أوغندا بنسبة 7.2%، والسنغال 4.4%، والنيجر 4.1%، وجمهورية الكونغو 4%، وفقًا لبنك الاستثمار الروسي “رينيسانس كابيتال”.

من المحتمل أن تكون خامات المعادن، بما في ذلك البوكسيت، أكبر واردات روسيا من أفريقيا. في حين أن الأسمدة والأدوية من بين صادرات روسيا إلى أفريقيا.

سيكون هناك تأثير ضئيل أيضًا على الاستثمار لأن روسيا ليست مستثمرًا عالميًا رائدًا في أفريقيا. ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر الروسي (FDI) أقل من 1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا -وفقًا لـ fDi Intelligence التابعة لصحيفة “فاينانشال تايمز”- والذي يتدفق معظمه إلى قطاع الموارد الطبيعية، لا سيما قطاعات المعادن والفحم والنفط والغاز.

الدول الأفريقية التي لديها مصالح تعدين روسية هي أنجولا، حيث تعمل شركة الماس “آلروسا Alrosa”، وغينيا؛ حيث تمتلك شركة “روسال Rusal”، وهي شركة ألومنيوم، وتشغل مناجم البوكسيت ومصفاة الألومينا.

كما تعمل الشركات الروسية في زيمبابوي (البلاتين) والسودان (الذهب) ونيجيريا (روسال). ومن المتوقع أن تثبط العقوبات المفروضة على روسيا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا على المدى المتوسط. من المرجح أن تكون البلدان التي لديها عمليات تعدين مملوكة لشركات روسية هي الأكثر تضررًا.