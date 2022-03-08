شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلا بفيضانات استراليا والشوارع تزدحم بالمراكب وآلاف السكان يخلون سيدني (شاهد) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

توفي 20 شخصا على الأقل بسبب الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا والمستمرة منذ أسبوع.

وقالت الشرطة، اليوم الثلاثاء، طلب من عشرات الآلاف من سكان سيدني إخلاء منازلهم بسبب العواصف الشديدة والفيضانات المفاجئة التي غمرت مساحات شاسعة من أكبر مدينة في أستراليا.

وحذّر مكتب الأرصاد الجوية الوطني قائلا إن: “الساعات ال48 المقبلة ستكون صعبة” في سيدني حيث أعطيت أوامر لـ 60 ألف شخص بإخلاء منازلهم، فيما بدأت المياه تفيض من سد مانلي.