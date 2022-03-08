شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: الولايات المتحدة تعاقب روسيا مجددا بهذه الخطوة المفاجئة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
في خبر عاجل بثته وكالة “فرانس برس” عن وسائل إعلام أمريكية؛ أعلنت الولايات المتحدة ستحظر واردات النفط الروسي.
وكان مسؤول أمريكي قد كشف أن روسيا قد تقصف أهدافا بالجناح الشرقي للناتو.
كما كشف هذا المسؤول أن نحو ١٥٠ الف جندي روسي أصبحوا على الأراضي الأوكرانية.
وفيما تتجه الأنظار إلى مدينة أوديسا الهامة في أوكرانيا؛ يستعد سكان المدينة التاريخية للهجوم بوضع عوائق الدبابات في الشوارع وعلى الأرصفة.
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