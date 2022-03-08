إطلاق نار خارج مدرسة بولاية أيوا الأميركية

08 مارس , 2022 الشرطة الأميركية ذكرت شرطة مدينة دي موين، عاصمة ولاية أيوا الأميركية، أن مراهقاً لقي حتفه ونقل اثنان إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إطلاق نار خارج مدرسة عليا في الولاية الإثنين.

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