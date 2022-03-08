شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تقر نظاما جديدا للأحوال الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أقرت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية، ينظم بالتفصيل أحكام الخطبة والزواج والإرث المستمدة من تفسيرات الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الأحوال الشخصية.

وسينشر النظام لاحقًا في الجريدة الرسمية التي تصدر كل يوم جمعة، متضمنًا مواده بالتفصيل، وتحديد موعد سريانه في المحاكم والمؤسسات الحكومية المعنية بتطبيقه.