شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للمرأة ..محطات مهمة فى تمكين "المصرية" اقتصاديا وسياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي اليوم العالمي للمرأة 2022، في ظل عصرَ ذهبي تحظى فيه السيدة المصرية باهتمامٍ ودعمٍ غير مسبوق من القيادة السياسية؛ ليُلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويزيد من فرصها في التمكين بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمة في الإنتاج وفرص العمل والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية، وذلك بحرص وأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترجمة كافة حقوقها لقرارات وخطوات فعلية .

وكانت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، قد نشرت تدوينة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن يوم المرأة العالمي، وقالت" في يوم المرأة العالمي، أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة".

ونرصد محطات مهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة على مدار الفترة من "2014-2022"، حسب ما أعلنه "المجلس القومي للمرأة" مسبقا:

اعتلاء المرأة منصة القضاء بمجلس الدولة لأول مرة بالتاريخ بعد غياب 73 عاما.

- نصيبها في التمثيل يصل لنسبة 24% من الحقائب الوزارية بالحكومة وكانت

- قدرت نسبة التمثيل بالحقائب الوزارية بـ6% في 2015 لتتطور حتى تصل لـ24 % .

- بلغت حصتها بـواقع نسبة 31% من نواب المحافظين.

- زيادة نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% .

- نسبة النساء في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 27% في الوقت الحالي .

- تتمثل كوتة المرأة بمجلس الشيوخ بنسبة 10% ووصلت لـ 14% بعد مضاعفة الرئيس السيسى لعدد السيدات المعينات.

-تعيين أول سيدة محافظ في محافظة البحيرة (2017) وفي دمياط (2018).

-تعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري، وتعيين أول قاضية لمنصة محكمة الجنايات في مصر .

-تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر (2018) .

- تعيين المرأة فى النيابة الإدارية والعامة وبمجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021.

