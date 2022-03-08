شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب: حوافز وتيسيرات بالقانون الجديد.. والتعليم العالى: إنشاء مكتب لها بـ6 جامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن القانون 152 لسنة 2020 جميع مواده الـ109 مادة جميعها إيجابيات وتسهيلات وتيسيرات للمواطنين لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وامتلاك مشروعات صغيرة خاصة وأن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقة.

وتابع مرعى خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى:" لابد من التوسع فى توقيع بروتوكولات التعاون مع الشركات، على أن تكون الجامعات المصرية هى المنارة لمراجعة الأبحاث لمواكبتها مع سوق العمل العالمى وليس المحلى، على أن تقدم الجامعات جميعها رؤية ويتم توقيع بروتوكول بين التعليم العالى وجهاز تنمية المشروعات لريادة الأعمال وتأهيل الشباب".

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه سيتم البدء ب6 جامعات منها القاهرة وعين شمس وأسيوط، ليتم افتتاح بها مكتب لجهاز تنمية المشروعات حتى يستطيع الجهاز التواصل على الأرض مع الطلاب.