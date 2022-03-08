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إعلام النواب تصوت على إلغاء الضبطية القضائية بمشروع قانون نقابة الفنانين التشكيليين

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القاهرة - سامية سيد - صوتت لجنة الإعلام بمجلس النواب خلال اجتماع مساء اليوم لمناقشة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، على إلغاء الضبطية القضائية من مشروع القانون.


وجاء نص المادة التي رفضتها اللجنة بالإجماع ينص على التالي:مادة (62 مكرر أ ): يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

وقال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن اللجنة توافق بالأغلبية علي إلغاء الضبطية القضائية بمشروع نقابة الفنانين التشكيليين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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