شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب تصوت على إلغاء الضبطية القضائية بمشروع قانون نقابة الفنانين التشكيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوتت لجنة الإعلام بمجلس النواب خلال اجتماع مساء اليوم لمناقشة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، على إلغاء الضبطية القضائية من مشروع القانون.





وجاء نص المادة التي رفضتها اللجنة بالإجماع ينص على التالي:مادة (62 مكرر أ ): يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

وقال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن اللجنة توافق بالأغلبية علي إلغاء الضبطية القضائية بمشروع نقابة الفنانين التشكيليين.