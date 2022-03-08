ممثل الطيران المدنى يقترح تمييز بطاقة كبار السن خلال مناقشة مشروع حقوق المسنين

القاهرة - سامية سيد - اقترح المستشار أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران المدني للشئون السياسية والبرلمانية وممثل الاتصال السياسي بوزارة الطيران المدني، أن يتم تمييز بطاقة الرقم القومي لكبار السن بعلامة لستهيل الأمر علي المسنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تناقش فيه لجنة التضامن مشروع قانون حقوق المسنين وسط حضور تمثيل حكومي كبير حيث يتواجد ممثلين من وزارة العدل و ممثل عن البنك المركزى وممثل عن وزارة التضامن وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة التعليم العالى، وممثل عن وزارة النقل وممثل عن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات وممثل عن وزارة الثقافة وممثل عن وزارة الإسكان وممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام وممثل عن وزارة الطيران المدنى وممثل عن وزارة التنمية المحلية وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة الآثار، وذلك لاستطلاع رأيهم عن القانون.