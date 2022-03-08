- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بايدن سيعلن حظر النفط الروسي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حظر النفط الروسي في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء.
كما أفادت قناة CNN الأميركية، أن البيت الأبيض سيعلن اليوم حظرا على واردات النفط الروسي لأميركا.
ويأتي القرار تزامنا مع مواصلة أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض المزيد من العقوبات على موسكو وبيلاروسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بايدن سيعلن حظر النفط الروسي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.