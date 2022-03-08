شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بايدن سيعلن حظر النفط الروسي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حظر النفط الروسي في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء.

كما أفادت قناة CNN الأميركية، أن البيت الأبيض سيعلن اليوم حظرا على واردات النفط الروسي لأميركا.

ويأتي القرار تزامنا مع مواصلة أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض المزيد من العقوبات على موسكو وبيلاروسيا.