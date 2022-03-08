جثتين في الرشاح وسيارة متفحمة.. الإعدام يسدل الستار على جريمة هزت القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أسدلت محكمة جنايات بنها، الستار على قضية مقتل سائق وطالب على يد سائق في شبين القناطر، بعد مروره بأزمة مالية، حيث ألقى الجثتين برشاح قرية نوى بدائرة المركز، وذلك بعد التصديق على حكم الإعدام ضد المتهم.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع الأمن العام في كشف غموض واقعة العثور على جثتين لشخصين برشاح قرية نوى بشبين القناطر.

وجرى ضبط مرتكب الحادث والذي تبين أنه خطط لسرقة سيارة من 6 أكتوبر بالجيزة، وقتل صاحبه وحاول خطف آخر من شبين القناطر وقتله هو الآخر، وأحرق السيارة وهرب، حيث جرى ضبطه ووجهت له النيابة تهمة السرقة المقترنة بالقتل والشروع في الخطف وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة، وقال في التحقيقات إنه اختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب جريمة خطف أحد الأشخاص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة.

وأضاف أنه تحصل على "طبنجة" وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابق عمله بها واستقل سيارة أجرة وأطلق عيار ناري على قائدها فأودى بحياته، ونقل جثته وألقاها بمكان العثور عليها عقب ذلك اتصل بالمجني عليه الأول "الطالب" من أهالي القرية محل سكنه باستخدام هاتف السائق، واستدرجه لمكان العثور بهدف خطفه إلا أنه اكتشف عدم تدبير مكان لاحتجازه فقام بالتخلص منه عن طريق قتله وألقى جثته بمحل العثور عليه.

أضاف في التحقيقات أنه استعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة، بادعاء تسليم السيارة لمالكها وقام بإنزال صديقه والسير بالسيارة لمسافة وأشعل النيران بها.

وأرشد المتهم عن السيارة وتبين تفحمها وعُثر بين رماد الحريق على 3 فارغ من ذات العيار وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول الخاص بأحد المجني عليهما بتركه بين مقاعد أحد الأوتوبيسات الأجرة وجرى التوصل إليه كما أرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة "طبنجة" وعدد من الطلقات لذات العيار.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تلقت إخطارًا من أجهزة البحث الجنائي بالعثور على جثتين برشاح نوي مركز شبين القناطر وإنتشالهما وتبين أنهما لكلٍ من طالب، مقيم بدائرة المركز وأخر مقيم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة "بهما عيارين ناريين بالرأس" وعثر بطيات ملابسهما على متعلقاتهما الشخصية.

تشكل فريق بحث قاده العميد محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وتبين من تحريات أجهزة الأمن أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين في التحقيقات.