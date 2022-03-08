تصل لـ 30%.. التموين: تخفيضات على أكثر من ألف سلعة بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود تخفيضات تصل لـ 30% على السلع، والتي تبلغ حوالي أكثر من 1000 بالمجمعات الاستهلاكية.

وأشارت وزارة التموين إلى وجود احتياطي استراتيجي كبير من السلع.

وأوضح حازم محمد رئيس قطاع فروع المجمعات الاستهلاكية بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن حركة الإقبال بدأت تتزايد بشكل كبير على الشراء خلال الفترة الحالية مع اقتراب شهر رمضان، في ظل تراجع الأسعار عن الأسواق الحرة بنسبة تصل إلى 30%.