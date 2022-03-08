المركزي: مد موعد استحقاق وديعة سعودية بقيمة 2.3 مليار دولار لمدة 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تجديد موعد استحقاق وديعة سعودية بقيمة 2.3 مليار دولار لتدفع في أكتوبر 2026 بدلًا من النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة المالية السعودية تمديد ودائع بمبلغ 2.3 مليار دولار، كما أعلنت تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي المنشور اليوم فإن قيمة الودائع السعودية تراجعت في نهاية سبتمبر الماضي إلى 2.3 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2021.

وكان البنك قال إنه سدد شريحة من قيمة الودائع السعودية بـ 3 مليارات دولار في أول يوليو الماضي.

وبحسب بيانات المركزي اليوم فإن الشريحة المتبقية من الوديعة السعودية والتي تبلغ 2.3 مليار دولار مد أجل استحقاقها إلى أكتوبر 2026.