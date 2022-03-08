صالة مزاد ومصنع ثلج.. تفاصيل إنشاء مركز صيد تعاوني بطور سيناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث سبل النهوض بالثروة السمكية في المحافظة، وتعويض الصيادين خلال فترة توقف الصيد السنوية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام، مستشار المحافظ للمشروعات الإنتاجية، ومدير مديرية الإسكان ، ومدير ميناء الصيد بطور سيناء، ومدير البيئة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التصميمات الخاصة بإنشاء مركز صيد تعاوني بخدماته، ومصنع ثلج قوالب بميناء الصيد بمدينة طور سيناء.

وقال اللواء خالد فودة، إن مركز الصيد التعاوني يتضمن صالة للمزاد وفرز السمك، غرفة تبريد وتجميد للأسماك، محلات بيع أسماك، محلات متنوعة الأغراض "خضراوات وأدوات صيد"، مصلي، سوبر ماركت، كافتريا، مطعم أسماك، أسوار وغرف أمن وإدارة، وذلك بتكلفة تتخطى 7 ملايين جنيه، إضافة إلى إنشاء مصنع ثلج قوالب بمنطقة الميناء.

وأكد المحافظ أنه يوجد مباحثات لتوفير مبالغ وسبل لتعويض الصيادين خلال فترة توقف الصيادين السنوية، والتي تمتد لمدة قد تصل إلى 6 أشهر بداية من شهر أبريل حتى أواخر سبتمبر من كل عام، حفاظًا على زريعة الأسماك.

حضر الاجتماع ممثل وزارة البيئة، ومدير صندوق السياحة بوزارة السياحة، ومدير عام حماية البيئة بالهيئة العامة للبترول، ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي.