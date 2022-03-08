بلومبيرج : بايدن سيعلن حظر النفط الروسي اليوم

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يأخذ قرارا اليوم الثلاثاء، بحظر واردات النفط الروسي لأمريكا.

وأكدت قناة CNN الأمريكية، أن البيت الأبيض سيعلن اليوم حظرا على واردات النفط الروسي لأميركا.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض المزيد من العقوبات على موسكو وبيلاروسيا، بجانب التحذيرات الروسية من قفزة كبيرة في الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 3.68% لتصل إلى 127.75 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أبريل بنسبة 2.93% لتصل إلى 122.9 دولار.

وقفزت أسعار النفط أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات الخام من روسيا، في حين أن عودة سريعة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية تبدو أقل ترجيحا.

يذكر أن روسيا حذرت أمس من أن أي قرار بحظر الواردات النفطية إلى أمريكا قد يرفع أسعار النفط إلى مستوى 300 دولار.