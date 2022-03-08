ولي العهد يستقبل الرئيس المصري اليوم بالرياض

وصل الرياض، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي رحب بالرئيس في بلده الثاني المملكة العربية السعودية

كما كان في استقبال الرئيس السيسي، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وفور نزول رئيس مصر من الطائرة قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيباً بوصول فخامته إلى المملكة.

وبعد استراحة في صالة التشريفات في المطار، صحب ولي العهد، رئيس مصر، في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.

وقد وصل بمعية فخامة الرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب فخامة رئيس الجمهورية اللواء محسن علي، ورئيس الحرس الجمهوري اللواء مصطفى شوكت