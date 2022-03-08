بريطانيا: غزو أوكرانيا سيمثل نهاية بوتين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوة مستنفدة في العالم أيا كان ما يحدث في أوكرانيا، متوقعا أن هذا الغزو سيمثل نهايته.

وقال الجيش الأوكراني والمخابرات إن الاجتياح الروسي لأوكرانيا، والذي يصفه الكرملين بأنه ‘عملية عسكرية خاصة‘، مستمر لكن بوتيرة أبطأ كثيرا، مع فرار السكان الخائفين من المدن التي تعرضت للقصف.

أضاف والاس لراديو (تايمز) “سيتوقف… في نهاية المطاف في مكان ما بالكرملين… وسواء حدث ذلك الأسبوع المقبل أو العام القادم أو حتى العقد القادم، واضح أن الأمر قابل للنقاش. مهما يحدث فإن الرئيس بوتين قوة مستنفدة في العالم وأمره ينتهى، كما ينتهى جيشه… يجب عليه أن يدرك ذلك”.

وقال والاس لإذاعة (بي.بي.سي) “هذه هي نهاية بوتين… وهكذا يجب أن تكون… احتلال مثل هذا الشعب وهذا البلد مهمة مستحيلة”.

وأضاف “لن يرد أحد على اتصالاته الهاتفية على المدى البعيد. فهو ينهك جيشه، إنه مسؤول عن مقتل ألوف الجنود الروس، مسؤول عن قتل أبرياء…كما أنه يُضعف اقتصاده إلى أدنى مستوى… عليه أن يتحمل مسؤولية ذلك”.