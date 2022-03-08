زيلينسكي يتهم الغرب بعدم الوفاء بوعوده بشأن حماية أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 2:35 مساءً

جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتهامه للغرب بعدم الوفاء بوعوده بشأن حماية أوكرانيا من روسيا.

وقال زيلينسكي، الثلاثاء، إن الغرب لم يفِ بـ”الوعود” التي قطعها بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية.

وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر تلغرام: “نحن نسمع وعودا منذ 13 يوما. يقولون لنا منذ 13 يوما إنهم سيساعدوننا جويا وإنه ستكون هناك طائرات وإنهم سيسلمونها إلينا”.

وتابع: “لكن مسؤولية (سقوط ضحايا) تقع أيضا على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوما.. على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس”.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن “الإنسانية التي يجب أن تسود في عواصم العالم، يجب أن تنتصر على الخوف”.

ويطالب زيلينسكي بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لكن هذا الخيار تم استبعاده بشكل قاطع من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ضبط النفس

وفي سياق الحرب الروسية في أوكرانيا، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، إلى “أقصى درجات ضبط النفس”، واصفا الأزمة بأنها “مقلقة للغاية”.

وجاءت تصريحات الرئيس الصيني في قمة عقدها عبر الفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، وبعد أكثر من أسبوع على شن روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، مع إعلان الأمم المتحدة أن عدد الفارين من الحرب تجاوز مليوني شخص.

ورفضت بكين إدانة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وقال شي إنه يريد أن “يحافظ الجانبان على زخم المفاوضات والتغلب على الصعوبات ومواصلة المحادثات من أجل تحقيق نتائج ومنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأضاف شي أن “الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق للغاية” والصين “حزينة جدا لتجدد الحرب في القارة الأوروبية”.

والإثنين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصداقة بين بكين وموسكو ما زالت قوية جدا رغم الإدانة الدولية للعملية الروسية بأوكرانيا، فيما عرض مساعدة بكين في التوسط من أجل تحقيق السلام.