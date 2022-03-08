شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل لشركة “شل” العالمية تجاه النفط والغاز الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة شل العالمية، التوقف عن شراء النفط والغاز الروسي بسبب التدخل الروسي في أوكرانيا.

يأتي هذا عقب مطالبة وزير الخارجية الأوكراني، الشركات العالمية بوقف أو تعليق عملياتها مع روسيا لمنع تمويل جرائمها ضد الإنسانية.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني، أن روسيا تأثرت كثيرًا بالعقوبات الدولية، مشيرًا إلى تباطؤ وتيرة تقدم الجيش الروسي على أراضينا بشكل كبير.

وأضاف أن القوات الروسية، تحاول التقدم في كييف وسومي وتشيرنيهيف وخاركيف وميكولايف وتتكبد خسائر.

فيما كشف وزير الاقتصاد الفرنسي، أن القارة الأوروبية لديها الحلول للاستغناء عن الغاز الروسي.

وكشف أمين عام الناتو، أن الحلف لديه مسؤولية بعدم اتساع الصراع إلى خارج أوكرانيا، مؤكدًا أن فرار 2 مليون أوكراني بسبب حرب روسيا يُعد جريمة حرب.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده في خطوط المواجهة بشأن الأزمة في أوكرانيا، مؤكدًا أن بريطانيا تواجه مغامرة بوتين الكارثية وتعمل على إفشالها.