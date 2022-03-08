عملية تفتيشية في البصرة.. هذه نتائجها

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قيادة عمليات البصرة شرعت من خلال لواء المشاة 36 بعملية تفتيش وتطهير ضمن قاطع المسؤولية".

وأشارت إلى "القبض على ثلاثة متهمين بمواد قانونية مختلفة، وضبط 15 بندقية كلاشنكوف ومسدس عيار 7 ملم وهاون عيار 81 ملم كامل مع الركيزة ورشاشة RBK وبندقية سمينوف".



وبينت، أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".