مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش ضوابط استيراد وتداول الألعاب النارية

وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد اليوم الثلاثاء، الجلسة الخامسة لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وناقش المجلس، وفق البيان، "موضوع ضوابط استيراد وتداول الألعاب النارية، ووجه بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، لمراجعة وتعديل التعليمات الصادرة بشأنه، بما ينسجم مع التطور والاستقرار الأمني الذي يشهده العراق".

وشهدت الجلسة أيضا، "مناقشة عدة قضايا وملفات تتعلق بسبل تعزيز أمن واستقرار البلد، والحفاظ على المنجزات الأمنية المتحققة".

